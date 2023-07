Claudio Borghi quedó muy sorprendido por las declaraciones cruzadas tras la derrota por 5-1 de Colo Colo ante el América MG. Por una parte Gustavo Quinteros criticó el desempeño defensivo del equipo, mientras que Maximiliano Falcón no se mostró conforme con el sistema con línea de 3.

“Quinteros siempre fue muy honesto en sus análisis deportivos. Lo demuestra cada vez que tiene que hablar, nunca dice algo que nosotros no veamos o no entendamos. Lo de (Esteban) Pavez también dice son un desastre”, comentó el DT tetracampeón con los albos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese aspecto no cree conveniente que el DT ventilara la crítica. “Esto puede ocurrir dentro de un plantel, que el técnico los reúna el día post partido y diga ‘fuimos un desastre, no ganaste la espalda, no retrocediste’, pero cuando es público, ya es un poquito más complejo”.

Sin embargo, hubo algo que consideró más preocupante. “De todo lo que dijo anoche, lo que más grave me parece es lo de (Maximiliano) Falcón”. El Bichi expresó que a él le hubiese molestado. “Muchísimo, porque mi propuesta es jugar con línea de 3. Si algún jugador no está confiando, me dice ‘gordo yo no estoy muy convencido de esto’. Sale y pongo a otro. Pero que ponga en duda el entrenador entre línea de 3 y línea de cuatro, me parece muy malo”.

Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón tuvieron declaraciones cruzadas (Foto: Photosport)

Borghi además no considera bueno el constante cambio de esquema. “Es otro tema a mí no me gusta variar línea de 3 o línea 4, al jugador le demuestra desconfianza sobre lo que tiene que hacer. Si Falcón lo hubiese dicho en la interna es una cosa, pero públicamente…”.