Maximiliano Falcón criticó el esquema de Gustavo Quinteros en Colo Colo tras la derrota 5-1 ante el América MG por la Copa Sudamericana. “Creo que la línea de 3 nos costó mucho, creo que pasó por ahí. Si entrábamos con línea de 4 y hacíamos lo mismo que allá capaz que cambiaba”, dijo Peluca tras el partido.

Gustavo Quinteros apagó con bencina las polémicas declaraciones del zaguero charrúa. “Son excusas. Yo como entrenador no tengo que poner excusas. La línea de 3 la usamos 20 minutos, 25 minutos nos hicieron dos goles y con línea de cuatro nos hicieron tres goles”.

En ese aspecto, el DT se mostró contrario a la visión del ex Rentistas. “La línea de cuatro nos hicieron tres goles. No es un tema de línea de tres o línea de cuatro. Es un tema de marcar en el área, ir al rebote, no dejar tirar el centro. (Fernando) De Paul salvó dos o tres porque el 9 definía debajo del arco“.

Allí lanzó una potente crítica a las facilidades que dio el equipo. “El jugador hizo el gol solo sin marca, nos gambeteaban en el área y nos hacen el gol. Es un problema mío como entrenador. Yo soy el responsable porque yo elijo los jugadores que juegan”.

Maximiliano Falcón y Gustavo Quinteros tuvieron declaraciones cruzadas tras la debacle alba en Belo Horizonte (Foto: Photosport)

Quinteros también llamó a la autocrítica individual. “Después hay que ser sinceros, defendimos mal. Perdimos duelos, no marcamos en el área. Cada jugador tiene hacer su autocrítica y mejorar para lo que viene”.

De esta manera, quedará pendiente como sigue entre el DT y el defensor central de cara al partido del Cacique ante Ñublense el domingo a las 15:00 en el estadio Nelson Oyarzún por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2023.