Colo Colo sigue sumando importantes resultados en el inicio de este torneo nacional, en donde los ‘Albos’ sumaron su segundo triunfo consecutivo tras imponerse por 1-0 ante Unión La Calera por la tercera fecha del fútbol chileno en el Estadio Monumental.

Sobre el presente del ‘Cacique’, el histórico Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para referirse a lo que ha sido el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz, el que ha pesar de sumar triunfos, no lo ha dejado para nada satisfecho.

“Mucha gente dice ‘ganamos a lo Colo Colo, de atrás pica el indio’, y no sé, yo estoy preocupado por el funcionamiento, la otra vez dije que este es el campeonato más parejo de los últimos 10 años, ningún equipo sobresale”.

“Colo Colo la pasó muy mal desde cualquier punto de vista, los cambios, terminó con tres delanteros y sin creativos, todo a la balanza para ver si ganamos, sale el gol y bueno, queda todo el mundo contento, pero el nivel mostrado en estos primeros partidos, para mí ha sido mediocre”, parte señalando Borghi.

Borghi habla del presente de Colo Colo | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ‘Bichi sabe de la importancia de lo que son los resultados en un equipo grande como Colo Colo, pero que también como un club grande deben ser capaces de mostrar un mejor fútbol, en el que el ex futbolista y DT considera que están muy lejos de poder lograr aquello.

“Si el técnico queda contento, yo una vez dije, si tú estás feliz, yo estoy feliz, no es lo que me gusta, pero dale para adelante, pero Colo Colo no está sometiendo a los equipos, no se puede someter a los equipos siempre, perfecto, ¿pero juegas mejor? tampoco, ¿tienes más posibilidad de gol que el rival? mmm sí, pero es muy poco para el plantel que tiene Colo Colo”, declaró.

Finalmente, Borghi indica que viendo las diferencias económicas de Colo Colo con otros equipos del fútbol chileno, es muy importante que el equipo de Fernando Ortiz pueda mostrar un mejor rendimiento con el correr de los partidos y que muestre una superioridad ante gran parte de los rivales del torneo.

“Cuando tú ves las inversiones de otros equipos y ves tus inversiones, dices que tienes que procurar hacer mejor las cosas y en este caso no está sucediendo, ¿Colo Colo sometió a algún equipo? no, ¿tuvimos 20 posibilidades de gol y no hicimos ninguna? tampoco, ¿jugamos mucho mejor? tampoco, algún problema tiene que haber”, cerró.

En Síntesis