En Colo Colo se vive un momento de más tranquildad dentro del fútbol chileno tras lo que fue su segundo trunfo dentro de la Liga de Primera el pasado fin de semana, en la que los ‘Albos’ vencieron por 1-0 a Unión La Calera.

Tras esto, durante esta semana se vivirán días de definición en Colo Colo y puntualmente, en lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ buscan sumar un nuevo fichaje antes del cierre de la ventana de transferencias.

En las últimas horas, ha aparecido un importante nombre para ser opción de reforzar al equipo de Fernando Ortiz, en la que trata de un seleccionado paraguayo sub 23 y que hoy milita en el fútbol brasileño.

Se trata del atacante paraguayo, Rúben Lezcano quien hoy tiene 22 años y que hoy milita en el Fluminense del fútbol brasileño, que hoy aparece como una de las grandes opciones en Colo Colo.

Lezcano es el nuevo nombre que asoma en Colo Colo | Foto: Instagram

Así lo informó en las últimas horas el periodista Jorge ‘Chipi’ Vera en su cuenta de ‘X en la que indicó que el delantero paraguayo es uno de los candidatos para arribar al ‘Cacique’.

“En este momento, está muy complicada (casi descartada) la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia. Gremio y Colo Colo candidatos.“, declaró.

Ante este nuevo candidato en Colo Colo, se espera que las próximas horas sean importantes dentro de la directiva del club, en la que definirán si habrá un nuevo refuerzo para el ‘Cacique’.

