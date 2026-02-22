La próxima semana se disputa el Superclásico del fútbol chileno y Colo Colo llega con la moral en alto, toda vez que los albos se impusieron a O’Higgins de Rancagua por 1-0 y llegan tras tres victorias de manera consecutivas.

En un partido donde fueron de menos a más, los dirigidos por Fernando Ortiz concretaron su tercera victoria en la Liga de Primera 2026 y, de momento, son punteros junto a Huachipato y Ñublense.

Si hay una voz autorizada para hablar de los albos es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien en diálogo con Bolavip Chile le tiró flores a Víctor Felipe Méndez: “Yo creo que Méndez le da un equilibrio perfecto al mediocampo de Colo Colo y frente a un rival como O’Higgins, logramos un buen triunfo sin hacer un gran partido, pero era un equipo muy difícil”.

Coca Mendoza maravillado con Claudio Aquino. | Foto: Photosport

Sin embargo, el ‘Coca’ se derrite por el partido que hizo el ex Vélez Sarsfield, Claudio Aquino: “Me alegro por lo que está haciendo Aquino, está subiendo cada vez más su nivel y este fue incluso uno de sus mejores partidos en lo que va de Colo Colo”.

“Es un buen apronte para el Superclásico, sobre todo porque será en nuestra casa. Vamos a estar con el motor encendido contra Universidad de Chile”, complementó sobre lo que se le viene al Cacique.

La mesa está servida y Colo Colo llega como gran favorito al Superclásico del fútbol chileno, donde buscará su cuarta victoria consecutiva ante el clásico rival que esta noche enfrenta a Deportes Limache.

