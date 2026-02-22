La próxima semana se disputa el Superclásico del fútbol chileno y Colo Colo llega con la moral en alto, toda vez que los albos se impusieron a O’Higgins de Rancagua por 1-0 y llegan tras tres victorias de manera consecutivas.
En un partido donde fueron de menos a más, los dirigidos por Fernando Ortiz concretaron su tercera victoria en la Liga de Primera 2026 y, de momento, son punteros junto a Huachipato y Ñublense.
Si hay una voz autorizada para hablar de los albos es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien en diálogo con Bolavip Chile le tiró flores a Víctor Felipe Méndez: “Yo creo que Méndez le da un equilibrio perfecto al mediocampo de Colo Colo y frente a un rival como O’Higgins, logramos un buen triunfo sin hacer un gran partido, pero era un equipo muy difícil”.
Sin embargo, el ‘Coca’ se derrite por el partido que hizo el ex Vélez Sarsfield, Claudio Aquino: “Me alegro por lo que está haciendo Aquino, está subiendo cada vez más su nivel y este fue incluso uno de sus mejores partidos en lo que va de Colo Colo”.
“Es un buen apronte para el Superclásico, sobre todo porque será en nuestra casa. Vamos a estar con el motor encendido contra Universidad de Chile”, complementó sobre lo que se le viene al Cacique.
La mesa está servida y Colo Colo llega como gran favorito al Superclásico del fútbol chileno, donde buscará su cuarta victoria consecutiva ante el clásico rival que esta noche enfrenta a Deportes Limache.
En síntesis
