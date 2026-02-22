Colo Colo enfiló el día de ayer su tercera victoria consecutiva en la Liga de Primera 2026, toda vez que los albos superaron en condición de visitante a O’Higgins de Rancagua por 1-0 con un solitario gol de Claudio Aquino en la segunda etapa.

Si bien el equipo dirigido por Fernando Ortiz sigue sin lucir un nivel de juego acorde a lo esperado por los hinchas, lo cierto es que está en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Huachipato y Ñublense, a la espera de lo que haga Deportes Limache esta tarde frente a Universidad de Chile.

“Colo Colo gana con angustia estos tres partidos, pero los gana y eso no pasaba el torneo pasado. El juego no lo encuentra del todo, pero a ratos hizo un mejor partido considerado el peso del rival”, analizó el periodista Cristian Arcos en diálogo con Bolavip Chile.

Jeyson Rojas estuvo sólido en Colo Colo. | Foto: Photosport

El destacado periodista nacional no se pierde y tiene muy claro quién fue la gran figura alba en el triunfo: “Me gustó mucho Jeyson Rojas, me pareció el mejor del equipo. Méndez, por otro lado, capaz que sea el mejor en lo que va de la temporada y Aquino estuvo mucho más activo”, agregó.

Arcos cree que el Cacique va por buen camino: “Colo Colo no juega del todo bien, pero saca resultados y eso le permite trabajar con más confianza y seguridad. Más aún si ahora viene el Superclásico y eso es muy importante”.

Ahora, se viene el Superclásico del fútbol chileno frente a Universidad de Chile, compromiso que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

