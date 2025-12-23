Colo Colo se sigue preparando para lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ se mueven con todo en lo que es este mercado de pases, en donde esperan poder conformar un competitivo plantel para el próximo año.

Los dirigidos por Fernando Ortiz esperan reforzarse con todo en este mercado y por esto, ya hay varios nombres que aparecen en el radar del ‘Cacique’, en donde en las últimas horas ha aparecido un importante nombre.

Se trata del delantero nacional, Jean Meneses, quien dejó de ser jugador de Vasco da Gama en las últimas horas tras tener poca actividad en este 2025 y hoy, aparece como opción en Colo Colo.

Así lo informó en esta jornada el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el seleccionado nacional estaría en la órbita de Colo Colo en este mercado.

Meneses es opción en Colo Colo | FOTO: Photosport

Se espera que los próximos días puedan ser claves para conocer qué podría suceder ante este interés de los ‘Albos’ en el jugador nacional para el 2026.

El jugador nacional de 32 años hoy en día está como agente libre tras lo que fue su salida de Vasco da Gama y no vería con malos ojos volver al fútbol chileno.

En Síntesis