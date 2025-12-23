Colo Colo se sigue preparando para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan aprovechar de buena forma lo que es este mercado de pases para poder conformar un competitivo plantel.

Por esto, el entrenador Fernando Ortiz espera que en este mercado la dirigencia se mueva con mucha inteligencia y pueda conseguir reforzar los puestos que pidió para el próximo año.

Uno de estos puestos sería el de defensor central, en donde el ‘Cacique’ busca nombres para reforzar dicha zona, en donde en las últimas horas un nuevo candidato apareció y que proviene desde el fútbol argentino.

El periodista nacional, Cristián Alvarado informó en su cuenta de ‘X‘, que Colo Colo estaría tras los pasos del defensor argentino que milita en Racing Club, Santiago Quirós.

Quirós es opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

El zaguero de la ‘Academia’ estaría en la terna de los centrales que es opción para Colo Colo, en donde el mismo comunicador indicó que en esta lista está Joaquín Sosa y Nicolás Díaz.

Con este escenario, desde Colo Colo esperan en los próximos días resolver lo que será esta nueva situación de mercado, en donde esperan poder concretar la llegada de sus nuevos refuerzos.

