Una noticia impactante se dio a conocer este domingo 15 de febrero previo al partido entre Colo Colo y Unión La Calera, ya que falleció uno de los directores de Blanco y Negro, Carlos Cortés.

Quien era parte del bloque Vial-Ruiz Tagle murió a los 56 años. Según las primeras informaciones, a causa de un infarto que sufrió en la mañana, mientras vacacionaba en el sur de Chile, específicamente en Chiloé, Región de Los Lagos.

Si bien fue trasladado a un centro asistencial y pese a los esfuerzos del personal médico, no le pudieron salvar la vida.

Según pudo conocer BOLAVIP, el abogado se encontraba junto a su familia y los funerales serán el martes en Santiago.

Carlos Cortés tenía su propio estudio jurídico. (Foto: Diario Financiero)

El abogado penalista ingresó al directorio de ByN en 2019, siendo uno de los cuatro nombres designados por los accionistas Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, donde fue un férreo opositor a la administración de Aníbal Mosa.

Incluso, el año pasado protagonizó una polémica pelea con el actual timonel albo en una reunión de directorio, que terminó con una denuncia en su contra por agresiones físicas.

