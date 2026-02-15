Una noticia impactante se dio a conocer este domingo en la previa del partido entre Colo Colo y Unión La Calera, pues falleció uno de los directores de Blanco y Negro: Carlos Cortés.

El abogado de 56 años sufrió un infarto mientras se encontraba en Chiloé, que le provocó la muerte, pese a los esfuerzos por salvarle la vida en un centro asistencial del sur del país.

Desde el año 2019 que Cortés era parte del directorio de la concesionaria alba, siendo uno de los cuatro representantes del bloque Vial-Ruiz Tagle, opositor a la administración de Aníbal Mosa.

Incluso, el año pasado tuvo una fuerte pelea con el actual presidente de la sociedad anónima en una reunión ordinaria de directorio, la que terminó en una denuncia en su contra por agresiones físicas.

Carlos Cortés era abogado penalista de profesión. (Foto: Diario Financiero)

La trayectoria de Carlos Cortés fuera de Blanco y Negro

Pero fuera de Blanco y Negro, ¿a qué se dedicaba Carlos Cortés? El director era un reconocido abogado penal. Estudió en el Colegio Verbo Divino y en 1989 ingresó a estudiar derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Juró ante la Corte Suprema en 1995 para acceder al título de abogado, partiendo inmediatamente con su carrera profesional, donde luego fundó el estudio jurídico Cortés y Rodríguez Abogados, del que aún era socio.

En 1996 realizó un post título en Derecho de la Empresa en la misma Universidad Católica. Entre 2002 y 2012 fue profesor de dicha casa de estudios en derecho penal y derecho procesal penal, incluso los alumnos eligieron como el mejor profesor de la facultad en su último año.

En 2014 viajó a Estados Unidos y se radicó en Nueva York, donde tomó cursos en la Universidad de Columbia y realizó una pasantía por el sistema penal norteamericano, en las cortes federales y estatales.

En Chile fue parte de casos emblemáticos, como Caso Coimas, Caso Penta, Caso Colusiones, Caso Anglo American, entre otros.

En paralelo, en los últimos siete años fue uno de los nueve directores de Blanco y Negro, ocupando una de las cuatro sillas que designan los accionistas Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle. Por esta labor recibía un sueldo de 25 UF ($992.640 al día de hoy), según lo acordado en la última Junta de Accionistas.

