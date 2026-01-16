El mercado de fichajes levanta rumores de todo tipo y eso bien lo sabe Aníbal Mosa. ¿La razón? El presidente de Colo Colo descartó tajantemente uno de ellos en este período.

Según detalló el timonel albo, nunca llamó a Leandro Fernández. A pesar de que se especuló que el delantero fue contactado desde el Estadio Monumental, eso estuvo lejos de suceder.

En atención a la prensa, el empresario sureño negó tal presunto deseo de Blanco y Negro de contar con el atacante de 34 años que salió de Universidad de Chile. Incluso, ironizó con la situación.

“No. Yo no hablé ni con Leandro Fernández ni con (Juan Martín) Lucero. Estuve leyendo noticias conspirativas que son más de un guion de Hollywood que del mercado de pases“, señaló.

“Nunca tuvimos conversaciones. Sí con Leandro hubo un jugador que tenía cercanía con él, que llamó para saludarlo y saber cómo iba a seguir su carrera, pero yo no hablé con él“, agregó.

Aníbal Mosa negó que Colo Colo haya contactado a Leandro Fernández. (Imagen: Photosport)

¿Qué jugador de Colo Colo contactó a Leandro Fernández?

Según trascendió, la figura aludida fue Javier Correa. Se conocen desde el fútbol argentino, aunque nunca compartieron camarín: uno vistió los colores de Racing Club y el otro los de Independiente de Avellaneda.

Finalmente, Leandro Fernández terminó sellando su vínculo con Argentinos Juniors. Tras dejar libre Universidad de Chile, cruzó la cordillera y retornó a su tierra natal.

