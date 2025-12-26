El mercado de fichajes comienza a moverse lentamente en Europa y, como suele ocurrir en estas fechas, los clubes empiezan a analizar perfiles que puedan reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada.

En ese escenario, el fútbol chileno vuelve a aparecer como una plaza atractiva para equipos que buscan talento joven, versátil y con margen de crecimiento.

Dentro de ese panorama, Lucas Cepeda ha logrado posicionarse como uno de los nombres que genera mayor consenso por su rendimiento sostenido y evolución futbolística mostrada en Colo Colo.

El buen nivel de Lucas Cepeda lo llevó a la Selección Chilena | FOTO: Sipa/Photosport

No es la primera vez que el chileno aparece en el radar internacional, pero el interés comienza a tomar otra dimensión cuando el análisis proviene desde Europa, específicamente desde un mercado tan exigente y competitivo.

En Escocia elogian a Lucas Cepeda y lo proyectan en el Rangers

Esta vez fue The Rangers Journal, medio partidario del Rangers de Glasgow, el que dedicó un detallado análisis a Cepeda, apuntándolo como un perfil que encaja con las necesidades ofensivas del club.

“Necesitamos más delanteros que contribuyan con goles y asistencias, particularmente desde las bandas”, señala el sitio, contextualizando el tipo de jugador que hoy busca el elenco escocés.

En esa línea, el medio destaca que Cepeda “se ha consolidado como uno de los mejores talentos de la liga chilena. Conocido por su versatilidad y habilidad, este extremo zurdo puede jugar como extremo por la banda izquierda o como interior por la derecha, y ocasionalmente ha cubierto la posición de lateral izquierdo”. A ello se suma otro aspecto clave: “Siempre toma las decisiones correctas en el momento oportuno, una cualidad que ha mejorado visiblemente con cada temporada”, agregan.

Con la temporada ya finalizada, el oriundo de Placilla se encuentra actualmente de vacaciones, a la espera de que pueda concretarse alguna oferta que le permita dar el salto al fútbol extranjero.

Mientras disfruta del receso, su nombre sigue sumando elogios y análisis positivos desde Europa, alimentando la expectativa de que su próximo desafío esté lejos del fútbol chileno.

