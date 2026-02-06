Colo Colo entra en la recta final del mercado de fichajes con la presión de estar a la altura de la Liga de Primera 2026 que ya se encuentra en disputa, en una temporada donde el margen de error es cada vez menor.

Con el plantel prácticamente definido, tanto Blanco y Negro como el técnico Fernando Ortiz tienen claro que el movimiento que resta debe ser preciso y de impacto inmediato.

En ese escenario, en el conjunto Popular se han intensificado las conversaciones internas para definir el último cupo disponible en el plantel albo, el cual estaría destinado a la incorporación de un extremo.

Mosa mueve la última ficha y le daría un nuevo refuerzo a Ortiz | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Avisan que Colo Colo iría por un extremo de categoría

Bajo ese contexto, desde el medio partidario Dale Albo revelaron detalles sobre la postura que existe al interior de la concesionaria que maneja los destinos del club respecto a la séptima incorporación del Cacique, luego de las presentaciones de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

“Distintos sectores de Blanco y Negro esperan ir por un refuerzo de categoría, que tenga trayectoria y que venga a ser una solución inmediata para el ataque de los albos”, señalaron.

Cabe recordar que el mercado de pases cerrará antes del inicio de la cuarta fecha del certamen nacional, es decir, hasta el jueves 19 de febrero, plazo clave para que Colo Colo concrete su último movimiento.

En síntesis…