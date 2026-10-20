Colo Colo vs. Puerto Montt: las fechas que baraja la ANFP para completar la revancha

Los 45' restantes del cruce por cuartos de final de Copa Chile han sido un dolor de cabeza para la organización.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt no tienen tranquilidad respecto a la revancha por los cuartos de final de Copa Chile. Pese a que solo restan 45 minutos de dicho encuentro, las precipitaciones han postergado su realización.

Si en primera instancia el duelo debió reanudarse este martes 20 de octubre, el sistema frontal que azota a la Región Metropolitana obligó a suspender su desarrollo. La ANFP ya baraja nuevas fechas.

Según informa Radio ADN, hay dos períodos en el calendario que cautivan a las autoridades. Por el momento no hay una decisión, pero tendrá que ser elegida a la brevedad.

“Una de las opciones que está sobre la mesa contempla jugar el partido el martes 3 o miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Monumental”, comenzó señalando la fuente mencionada.

Sobre la misma línea, aportó: “La otra posibilidad que evalúa la ANFP es que el partido se juegue durante la próxima fecha FIFA, la cual se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre“.

Colo Colo tiene pendiente su revancha vs. Deportes Puerto Montt. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Colo Colo debe enfrentar a Deportes Puerto Montt

Cabe consignar que el enfrentamiento en cuestión inició su disputa el martes 6 de octubre en Macul. En aquella jornada, la lluvia se intensificó y paralizó el espectáculo deportivo en su descanso de entretiempo.

Por ello, habrá que esperar por la determinación de la organización. La única certeza es que Colo Colo mantiene su ventaja 2-0 y está clasificando a semifinales de la competencia local.