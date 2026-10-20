Sufre Fernando Ortiz: Colo Colo pierde a un jugador para enfrentar a Palestino

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz sufre esta importante baja en el 'Cacique'.

Tras lo fue la suspensión de los 45 minutos pendientes del duelo de vuelta ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile por los cuartos de final, en Colo Colo dan vuelta la página a esto y vuelven a poner el foco en lo que es la Liga de Primera.

El conjunto que es comandado por Fernando Ortiz ya piensa en lo que será su duelo ante Palestino, en el que los ‘Albos’ buscarán dejar atrás su derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido y querrán volver a los triunfos para acercarse a un nuevo título.

Pensando en este compromiso, el estratega del conjunto ‘Popular’ habría recibido una negativa noticia en las últimas horas, en la que uno de sus jugadores habría sufrido una importante lesión, que lo dejaría fuera del partido ante Palestino.

Se trata del delantero, Marcos Bolados, quien sufrió un problema físico, el que lo dejaría fuera del próximo duelo y esperarían por su diagnóstico, para conocer su tiempo de recuperación.

Bolados sería baja en Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó durante esta jornada el periodista Edson Figueroa en su canal de Youtube, en la que dio los detalles que conoció sobre esta lesión del atacante de Colo Colo.

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“Se lesionó en Colo Colo, un tema muscular, todo indica que es un desgarro, Marcos Bolados, será baja en Colo Colo para el partido del fin de semana”, indicó.

Se espera que en las próximas horas desde Colo Colo puedan dar a conocer más detalles de esta situación que involucra a Marcos Bolados y el que le genera un importante problema a Fernando Ortiz en esta recta final del torneo.