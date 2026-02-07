Un reciente ranking de abonos del fútbol chileno para la temporada 2026 dejó al desnudo el crudo momento que vive Colo Colo. Y es que el llamado club más popular del país no alcanza a entrar en el podio de los equipos con más membresías de hinchas.

De acuerdo con un ranking publicado por el diario La Tercera, Universidad Católica lidera la venta de abonos en el fútbol chileno con 14.000 suscripciones, superando a Universidad de Chile, que registró 10.500 ventas en el presente curso.

Colo Colo ni en el podio de los clubes con más abonos del fútbol chileno (Photosport).

La mayor sorpresa del listado la protagoniza Colo Colo, que con 4.500 abonados en el Estadio Monumental se sitúa por debajo de Coquimbo Unido. El actual campeón del fútbol nacional alcanzó los 5.500 abonos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desplazando al equipo popular en esta estadística.

Incluso, Deportes Concepción sorprende con 4 mil abonos, quedando atrás del Cacique en apenas 500 suscripciones en Macul.

El precio de los abonos, cuyo valor se ha doblado en los últimos años y el mal momento futbolístico que atraviesan los albos desde el Centenario, explicarían las escalofriantes cifras de abonados en Pedrero.

En cuanto a los clubes con menos membresías, La Tercera sitúa a Deportes Limache (300 abonos), mientras que Everton (640), Ñublense (609), Audax Italiano (600) y Universidad de Concepción (400) cierran el ranking.

El ranking de abonos, según La Tercera