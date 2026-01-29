A tan solo días del debut ante Deportes Limache, Colo Colo continúa afinando los últimos detalles de su plantel de cara a la temporada 2026. Sin embargo, no todos los futbolistas entran en los planes del director técnico Fernando Ortiz.

En medio de la reestructuración que vive el Cacique para este año, en Macul se siguen definiendo los nombres que deberán buscar nuevos rumbos fuera del Estadio Monumental, en una depuración que avanza a paso firme.

En ese escenario, durante las últimas horas se reveló con nombre y apellido al nuevo jugador que quedó fuera de la consideración del DT albo.

Lucas Soto está en búsqueda de club

Según informó AS Chile, se trata de Lucas Soto, mediocampista que actualmente se mantiene entrenando en el recinto deportivo ubicado en Avenida Marathon 5300, aunque únicamente para conservar su estado físico mientras su agencia de representación le busca un nuevo destino.

Cabe recordar que Soto regresó esta temporada desde Everton de Viña del Mar y asomaba como una de las alternativas para suplir la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central. Sin embargo, ese escenario fue rápidamente descartado por el cuerpo técnico.

En la última temporada, Lucas Soto disputó 23 partidos con la camiseta de los Ruleteros | FOTO: Andres Pina/Photosport

De acuerdo al citado medio, el volante de 22 años se encuentra “tranquilo” y a la espera de encontrar club para continuar su carrera, mientras en Macul avanzan en la conformación definitiva del plantel para el nuevo año.

En síntesis…

Lucas Soto es el nuevo jugador cortado en Colo Colo por decisión de Fernando Ortiz. El volante se mantiene entrenando solo para estar en forma física, mientras su agencia gestiona su salida y un nuevo club para la temporada 2026.