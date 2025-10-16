Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones en el próximo mercado de fichajes. Una de ellas, será resolver el futuro de dos jugadores que volverán a la institución: juegan en la misma posición.

Ante ello, en tono de broma, anticipan que tendrán una lucha interna tras la finalización de sus préstamos en sus correspondientes equipos. ¿De quiénes se trata? Ambos son formados en Macul.

Esos son los casos de Jeyson Rojas y Lucas Soto, que actualmente militan en Deportes La Serena y Everton de Viña del Mar, respectivamente. Este último conversó con AS Chile y adelantó su retorno al club que lo forjó.

“Prácticamente, somos hermanos. Con él formé un vínculo bastante cercano, es como familia (…) Está jugando harto en La Serena y tiene buen nivel. Es lo que él también estaba buscando, así que los dos estamos bastante bien”, lanzó.

En dicha línea, sobre la competencia que tendrán en la banda derecha, advirtió: “Sí, lo hemos hablado. Ahí echamos la talla cuando nos juntamos, porque le digo que le voy a quitar el puesto“.

No obstante, a pesar de la batalla que tendrá para quedarse con la posición, él espera lo mejor para ambos. “Si volvemos los dos, será una linda competencia. Ojalá que yo de volante y él de lateral (ríe)“, concluyó.

Jeyson Rojas y Lucas Soto esperan volver a Colo Colo a fines de temporada. (Photosport)

Deben volver a Colo Colo: así les va en 2025

En el caso de Jeyson Rojas, ha jugado 27 enfrentamientos con el conjunto granate. En dichos compromisos, logró anotar en una ocasión y aportar con cuatro asistencias.

Por su parte, Lucas Soto ha disputado 19 partidos con el elenco viñamarino. Por el momento, no registra goles ni asistencias en la temporada.