Colo Colo ya tiene toda la mirada puesta en lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan poder dejar atrás lo que fue su 2025 para el olvido y esperan en el próximo año volver a luchar por cosas importantes.

Por esto, el equipo comandado por Fernando Ortiz ya trabaja con todo dentro de este mercado de pases para poder reforzar su plantel, en donde en las últimas horas quedó todo ok para oficializar a su segundo refuerzo del 2026.

Se trata del defensor uruguayo, Joaquín Sosa, quien tenía todo acordado para ser nuevo refuerzo de Colo Colo y restaba solamente aprobar lo que eran sus exámenes médicos en esta jornada, los que fueron aprobados por completo.

Así lo informó hace unos instantes el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez en su cuenta de ‘X’, quien señaló que el zaguero uruguayo que pertenece al Bologna de Italia ya tiene todo ok con sus exámenes.

Sosa será el segundo refuerzo de Colo Colo | Foto: Getty Images

“Exámenes listos para Joaquín Sosa. El defensor uruguayo se realizó esta mañana las pruebas médicas para jugar por Colo Colo. El zaguero firmará contrato por un año”, informó.

De esta forma, los ‘Albos’ esperan oficializar en las próximas horas a Joaquín Sosa como su segundo refuerzo para el 2026, sumándose a la llegada de Matías Fernández.

En Síntesis