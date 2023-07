Damián Pizarro ha recibido un montón de críticas en Colo Colo por su poco poder definición con la camiseta alba en el fútbol chileno. Tras el partido ante América MG, por ejemplo, Mauricio Pinilla salió a enjuiciar al delantero, quien con mucha humildad reconoció el trabajo silencioso que hace para mejorar.

Pizarro tuvo un pasado en la U y ahora explotó con la camiseta del Cacique. A raíz de todas las críticas, el Haaland de Macul empezó a reforzar sus falencias ofensivas y tras su gol de penal ante O’Higgins reconoció el por qué de su mejora.

“Después de las prácticas me quedo siempre con un profe, el profe Walter (Lemma) de 10 a 15 minutitos. Siempre a un costado, a los palos, me tratan de decir eso, me colocan un defensor y empezamos ahí a definir“, contó Pizarro en TNT Sports.

Damián Pizarro en el momento del penal y su festejo con la camiseta de Colo Colo en el Torneo Nacional (Photosport)

El Haaland de Macul reconoció que todo el trabajo con Walter Lemma y todo el cuerpo técnico de Colo Colo es clave para seguir adelante. Además, Pizarro está claro en qué ha subido su nivel.

“He mejorado mucho en las descargas, en saber leer un poquito más el juego”, ratificó Pizarro, mientras que con humildad el delantero reconoce que “hay que seguir trabajando con los profes en la semana un poco la definición, que también siento que me falta un poquito, pero es un poco más de tranquilidad y listo”.

Sobre lo que viene para Pizarro, el nuevo goleador albo añadió que con el gol “no es sacarme un peso de encima, es seguir trabajando en lo mismo, sino que quiero seguir ayudando al equipo”.