Colo Colo visita a O’Higgins por la Fecha 4 de la Liga de Primera, y tras el primer tiempo en el estadio El Teniente de Rancagua, los albos se fueron al descanso con un meritorio empate sin goles.

El Cacique pudo haberse ido perfectamente en ventaja al descanso tras un par de ocasiones generadas por Maximiliano Romero y Claudio Aquino, sin embargo la falta de finiquito impidió el festejo de los albos.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Uno de los puntos bajos del equipo de Fernando Ortiz fue el mediocampo, donde en varias oportunidades se vieron sobrepasados ante el empuje del Capo de Provincia.

Tomás Alarcón el más apuntado por los hinchas de Colo Colo en Rancagua (Photosport).

Ahí, el más criticado por los hinchas de Colo Colo fue Tomás Alarcón, a quien le criticaron su lentitud, despliegue e inexactitud a la hora de entregar el balón.

“Alarcón debería quedarse en Rancagua”, “en este planteamiento Alarcón y Aquino quedan demasiado expuestos. No corren, no presionan, no recuperan y pierden constantemente la posición”, “qué manera de perder balones” y “cómo es posible que sea titular”, fueron algunas de las críticas de los fanáticos del Cacique.

Todos los dardos contra Tomás Alarcón en Colo Colo