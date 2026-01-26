La espera está llegando a su fin y este fin de semana Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache, compromiso que se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

De momento, la única certeza que hay sobre el compromiso es el día y horario, ya que el cuadro local todavía no informa sobre la venta de entradas. Eso sí, esta debería arrancar este lunes y seguir hasta agotar sus tickets.

César Villegas, presidente de la institución, dio luces de lo que será el encuentro: “El aforo que estamos pidiendo es de 15.000 personas, podríamos llegar a lo mejor a las 12.000. Eso lo vamos a tener claro este lunes (hoy), por lo que anticiparme sería dar una información incompleta”, dijo.

La idea es que los hinchas de Colo Colo digan presente en Valparaíso. | Foto: Photosport

Es por el alto aforo solicitado que, según dieron a conocer en el portal de noticias Dale Albo, Deportes Limache buscaría cederle gran parte del recinto porteño a los hinchas de Colo Colo en el arranque del torneo.

La decisión final la tendrá la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso, quienes deberán autorizar -o no- la presencia de hinchas colocolinos en la ciudad para el encuentro ante Deportes Limache.

Cabe mencionar que son precisamente estos compromisos en donde los equipos de menor convocatoria ‘disfrutan’ con poder llenar estadios y hacer una buena recaudación para sus pretensiones económicas.

En síntesis

Colo Colo visitará a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El presidente César Villegas solicitó un aforo de 15.000 personas para el encuentro profesional.