Damián Pizarro tuvo su gran revancha con la camiseta de Colo Colo. El joven atacante albo fue de la partida ante Unión La Calera y se despachó con dos de los tres goles en el triunfo por la fecha 10 del Campeonato Nacional, encuentro que se disputó en el Estadio Monumental.

Lo cierto es que el atacante del Cacique recibió muchas críticas en el último tiempo por su bajo rendimiento y falta de finiquitar las jugadas, algo que contrasta de lo que fueron sus inicios, donde recibió múltiples elogios y terminó siendo comprado por el Udinese de Italia.

No obstante, una de las grandes dudas de los hinchas del conjunto Popular es: ¿A qué precio fue vendido realmente Pizarro?. En su momento se habló de 3,8 millones de dólares por el 70% de su carta, mientras que después el periodista italiano Nicolò Schira informó que habían sido 6,7 millones de dólares.

ANÍBAL MOSA CUENTA LA FIRME SOBRE LA VENTA DE DAMIÁN PIZARRO

Fue por esta situación que el presidente Aníbal Mosa salió aclarar el verdadero monto de la venta del jugador de 19 años, quien partirá en el mes de junio a Italia.

“Sí, lo vendieron en tres millones 500 mil euros (3,8 millones de dólares) por el 70% del pase”, señaló el mandamás de Blanco y Negro a Cooperativa Deportes.

Pizarro se retiró feliz del recinto de Macul tras convertir dos goles | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Recordar que en su momento Mosa criticó el bajo monto por el que fue vendido el novel ariete, lo que generó un lindo debate en redes sociales entre los simpatizantes del elenco campeón de la Copa Libertadores.

“No quiero armar una polémica y no quiero que ese sea el titular, pero yo creía y creo todavía que a él le faltaba un proceso por terminar acá. Así como vemos a Vicente Pizarro, que un momento se iba a ir, decidió quedarse acá y miren el desarrollo que ha tenido el Vicho. Creo que los jugadores no tienen que irse antes de que se consoliden con algo importante por el club, porque no es que solo le sigan aportando al club, es también el engrandecimiento de su carrera”, señaló el timonel albo.

¿Cuándo partirá Damián Pizarro a Italia?

Damián Pizarro podría estar viviendo sus últimas semanas en el Eterno Campeón, ya que en Udinese tenían presupuestado que estuviera presente en el inicio de la pretemporada 2024-2025, el día 1 de julio.