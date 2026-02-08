El triunfo agónico por 2-1 de Colo Colo ante Everton en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, trajo alivio en el marcador, pero abrió un nuevo foco de debate al interior del cuadro albo.

Más allá de los tres puntos, la atención se desvió hacia lo ocurrido al borde de la cancha. Tras ser sustituido al minuto 70 por Leandro Hernández, Arturo Vidal volvió a asumir un rol protagónico, entregando indicaciones, arengando a sus compañeros y participando activamente en lo que restaba del encuentro.

La escena no pasó inadvertida y reavivó una discusión que viene arrastrándose desde la temporada pasada: los límites del liderazgo del bicampeón de América con La Roja y la autoridad del cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz.

Pese al triunfo albo, Arturo Vidal sigue recibiendo críticas | FOTO: Andres Pina/Photosport

Dardo directo: Guarello acusa que Arturo Vidal desacredita a Fernando Ortiz

Fue en ese contexto que Juan Cristóbal Guarello tras la victoria alba lanzó una dura crítica en la transmisión de Radio Agricultura, apuntando directamente al impacto que genera la figura del “King” dentro del equipo.

“Le quita autoridad a Fernando Ortiz, le quita piso, dispone a la gente, confunde los roles. Además, se roba las celebraciones. Hay algo que está mal por ahí. Todo pasa por él”, sostuvo el periodista.

Guarello profundizó aún más su cuestionamiento, señalando que “está mal porque Ortiz termina desacreditado. ¿Quién manda? Lo de Vidal no está bien, no se ve bien”, agregó.

Finalmente, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 fue categórico al marcar los roles dentro de un club profesional. “Hay un entrenador y si un entrenador no está bien pones a otro entrenador, pero no es Vidal quien debe ponerse a dar indicaciones a la orilla de la cancha”, sentenció.

