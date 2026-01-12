En Colo Colo terminaron la primera parte de la pretemporada el domingo con un partido amistoso ante la Sub 20 del club, donde el primer equipo goleó por 11-0 a los juveniles en el Complejo Deportivo del Sifup.

Los albos entrenaron toda la semana en aquel recinto deportivo, donde también concentró el plantel que dirige el entrenador Fernando Ortiz.

En esta pasada también fueron incluidos algunos canteranos, donde había una lista de ocho nombres que estaban siendo considerados por el entrenador argentino.

Pero hubo una presencia sorpresiva, la del joven delantero Jerall Astudillo, una de las grandes promesas que está emergiendo de la cantera alba.

El futbolista es categoría 2007 y viene de jugar en la Sub 18. En 2025 firmó su primer contrato profesional y desde la llegada del Tano Ortiz ha podido entrenar con el primer equipo.

Jerall Astudillo es la gran sorpresa en la pretemporada de Colo Colo.

Es más, el DT en septiembre elogió al oriundo de Villa Alegre en conferencia de prensa: “Jerall obviamente tiene una proyección, y lo estoy siguiendo. Me gusta“.

En Colo Colo ven en Astudillo como el nuevo Damián Pizarro, incluso convirtió un triplete en la final de la Sub 18 contra Universidad Católica.

En síntesis