El fútbol tiene memoria, y en Chile esa memoria suele reaparecer cuando los caminos se cruzan entre rivales históricos. Gestos, imágenes y frases que en su momento parecían quedar ancladas al pasado vuelven a cobrar sentido cuando el presente reordena las piezas.

Octavio Rivero fue protagonista de uno de esos episodios durante su etapa en Colo Colo. El delantero uruguayo recibió un respaldo explícito desde las tribunas del Estadio Monumental, en una tarde-noche que quedó grabada como una postal de época.

Hoy, varios años después, esa imagen vuelve a escena, pero bajo un contexto completamente distinto: Rivero está a las puertas de convertirse en jugador de Universidad de Chile, el clásico rival del Cacique.

El lienzo de hinchas de Colo Colo a Octavio Rivero

El 31 de marzo de 2018, Colo Colo derrotó por 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Monumental, con un solitario gol de Jaime “Pajarito” Valdés, en un clásico que se resolvió por detalles y que fue celebrado con fuerza por la hinchada alba.

Aquel día, desde la galería, un lienzo captó la atención de todos. El mensaje fue tan directo como simbólico: “Ni Cavani ni Suárez, aguante Rivero, pongan garra”, una clara señal de respaldo al ariete en medio de que Uruguay definía la lista para el Mundial de Rusia.

Este fue el lienzo que se desplegó en el Monumental | FOTO: Archivo

El gesto llegó rápidamente hasta el propio futbolista. Tras el partido, Rivero compartió la imagen en sus redes sociales y agradeció el apoyo recibido.

“Muy feliz por el apoyo. Muchísimas gracias por el cariño que me demuestran”, escribió entonces el nacido en Treinta y Tres.

En síntesis…

