Colo Colo tuvo un complejo primer tiempo en el amistoso ante Alianza Lima por la Serie Río de la Plata. Los hinchas del elenco de Macul no le perdonaron nada a una figura en específico.

A través de redes sociales, los fanáticos albos se lanzaron contra una de las mayores estrellas del plantel dirigido por Fernando Ortiz. Lo cuestionaron duramente por su desempeño.

¿Su nombre? Javier Correa. El delantero argentino no convenció en los 45 minutos iniciales y se llevó la mayoría de las críticas en la plataforma X. Hubo comentarios de todo tipo.

“Se está transformando en Salomón Rodríguez” y “Ojalá (Maximiliano) Romero tenga la oportunidad desde el primer minuto del 2T. (Javier) Correa ya me aburrió, siempre hace una de más“, fueron de los más destacados.

Cabe consignar que, precisamente, Maximiliano Romero se presenta como la opción más viable para sustituir al centrodelantero titular de Colo Colo. Arribó como refuerzo desde Argentinos Juniors.

Javier Correa fue duramente criticado por los hinchas de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Hinchas de Colo Colo destrozan a Javier Correa