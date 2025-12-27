El mercado de fichajes en Sudamérica continúa dejando movimientos relevantes. En ese escenario, varios futbolistas con pasado en el fútbol chileno siguen siendo protagonistas de este.

Uno de ellos es Guillermo Paiva, delantero paraguayo que tuvo un paso por Colo Colo, donde su rendimiento generó debate y dividió opiniones entre los hinchas albos durante su estadía en el Estadio Monumental.

Tras su salida del cuadro popular, el atacante regresó a Olimpia, club dueño de su pase, antes de partir a préstamo al fútbol colombiano, específicamente a Junior de Barranquilla, donde en la última temporada firmó números destacados: 12 goles y 7 asistencias.

Junior de Barranquilla de Guillermo Paiva se coronó campeón de de la liga colombiana | FOTO: Archivo

El buen rendimiento del futbolista de 28 años terminó por convencer a la dirigencia del conjunto cafetero, que en las últimas horas tomó una decisión clave respecto al futuro del atacante, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

Junior hace uso de la opción de compra del pase de Guillermo Paiva

En las últimas horas, el periodista Wilson González informó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que los “Tiburones” hicieron uso de la opción de compra y adquirieron de manera definitiva el pase de Paiva, pagando 600 mil dólares por el 60% de su carta, monto que irá a Olimpia.

Además, el mismo comunicador detalló que el delantero firmaría un contrato por tres temporadas, con un vínculo calificado como millonario: dos millones de dólares en total por los próximos tres años.

De esta manera, Paiva consolida su presente en el balompié colombiano, donde Junior apostó fuerte por él con una inversión significativa, cerrando definitivamente su ciclo como jugador perteneciente a Olimpia y dejando en el olvido su etapa en el Estadio Monumental.

