En Colo Colo se abrieron a la posibilidad de sumar dos nuevos refuerzos antes de cerrar el plantel para esta temporada 2026, para darle más alternativas al entrenador Fernando Ortiz.

Se creía que las últimas incorporaciones iban a ser el extremo argentino Lautaro Pastrán y el volante nacional Álvaro Madrid, pero ahora vuelven a salir al mercado de fichajes, que cierra el jueves 19 de febrero.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, en Colo Colo mantienen el interés en Víctor Dávila, quien ha vuelto a jugar en el América, aunque el último fin de semana disputó pocos minutos en el triunfo por 1-0 sobre Monterrey.

El delantero chileno es del gusto del Tano Ortiz, que en las semanas previas ya se había puesto en contacto con el futbolista de 28 años, a quien lo conoció cuando dirigía en México.

Víctor Dávila sigue en carpeta de Colo Colo. (Foto: Manuel Velásquez/Getty Images)

Es probable que este nombre aparezca entre las opciones que se revisen en la próxima reunión de directorio que habrá en ByN, que fue citada para este miércoles 11 de febrero.

Cabe recordar que este nombre ya se había discutido en la concesionaria alba hace dos semanas, cuando fue descartado junto a Diego Valdés por el alto costo que implicaba su fichaje.

En síntesis