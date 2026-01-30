En Colo Colo iniciaron formalmente la búsqueda de su sexto refuerzo para esta temporada 2026, luego de la salida del capitán Esteban Pavez, quien rescindió contrato para ir a Alianza Lima de Perú.

Uno de los nombres que gustaba en el Cacique era el del delantero chileno Víctor Dávila, quien pertenece al América de México. Es más, Las Águilas se abrieron a su salida en las últimas horas para liberar un cupo de extranjero, para completar la contratación del brasileño Raphael Veiga del Palmeiras.

Incluso, el delantero de 28 años fue solicitado en el cuadro popular por el entrenador Fernando Ortiz, quien lo conoce desde que dirigió en el fútbol azteca.

Pero pese a que anoche en México varios periodistas indicaban que Dávila estaba a detalles de volver a Chile, este viernes en Colo Colo no hubo novedades respecto a su fichaje.

Es más, ni siquiera se nombró al jugador en la reunión extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, donde se centraron en tres nombres para reemplazar a Pavez: los volantes Ignacio Saavedra, Álvaro Madrid y Pablo Ruiz.

Con esto, se confirma lo que había anunciado el miércoles el presidente Aníbal Mosa, quien daba por descartado tanto el fichaje de Víctor Dávila como el de Diego Valdés, por el alto costo que implica.

“Efectivamente estaban dentro del radar nuestro, pero después de hechas las consultas y las conversaciones con los entornos de los jugadores, vimos que los valores que ellos ganan, por ser la calidad de jugadores que son, son inalcanzables para la realidad nuestra hoy día“, indicó el timonel albo en aquella oportunidad.

Víctor Dávila no tiene chances en Colo Colo para este 2026. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

