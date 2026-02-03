En Colo Colo quieren dar vuelta la página tras la derrota de 3-1 ante Deportes Limache en el inicio de la Liga de Primera 2026 y ahora piensan en su estreno de local ante Everton de Viña del Mar.

Para este partido, el cuadro popular recibió una gran noticia, ya que podrá contar con el Estadio Monumental prácticamente lleno.

Así es, porque las autoridades habrían autorizado un aforo de 42 mil espectadores para este compromiso en Macul, según la información que entregó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN.

En este evento, Colo Colo inaugurará los nuevos torniquetes con reconocimiento biofacial, por lo que los hinchas albos deben enrolarse para poder canjear y comprar entradas e ingresar a La Ruca.

El mismo reportero dio a conocer que hasta este lunes se habían enrolado cerca de 35 mil fanáticos colocolinos.

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Everton?

El partido de Colo Colo contra Everton está programado para el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, partido válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

