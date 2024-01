Este lunes llegó a Colo Colo una importante oferta por el joven defensa Alan Saldivia. Un club de la MLS de Estados Unidos dejó caer una propuesta que sacudió al Estadio Monumental, ya que se trata de uno de los jugadores titulares.

Si bien desde el Cacique aún no responden a la propuesta, hay otros interesados en los servicios del zaguero uruguayo, como del Cádiz CF de España.

Y ante una posible venta del jugador de 21 años, un emblema del cuadro popular, como lo es Leonel Herrera Rojas, expresó todo su rechazo a una eventual partida del novel central, en diálogo con Bolavip.

“Ya demostró Saldivia que es un chico joven y de muchas proyecciones de su futuro. Por lo tanto, no lo deberían dejar partir, por ningún motivo. Colo Colo tiene varios campeonatos y son largos, hay que aguantarlos. Por lo tanto, tiene que tener un plantel también numeroso”, comenzó diciendo.

“No deberían dejarlo ir, aquí la plata no sirve, lo que vale es tener un plantel poderoso como para poder aspirar a algo que hace muchos años no lo obtenemos, como es avanzar en Copa Libertadores“, recalcó el ex defensor.

Alan Saldivia viene de anotar su primer gol en Colo Colo por la Serie Río de la Plata. (Foto: Dante Fernández/Focouy/Photosport)

Los refuerzos que faltan

También, el subcampeón de la Copa Libertadores 1973 se refirió a la falta de refuerzos, luego del regreso de Arturo Vidal, que es la única incorporación de los albos en este mercado de fichajes.

“Lo que pasa es que es un refuerzo el que han traído, pero Colo Colo se tiene que reforzar más en otras líneas. Por ejemplo, en el laterales no tiene reemplazantes de los dos que están jugando ahora y puntero también, arriba le falta gente por las orillas. Le falta un par de refuerzos más. Con un jugador no le basta a Colo Colo para hacer un buen campeonato“, indicó.

“Tener un par de punteros arriba que es lo que le hace falta a Colo Colo y un lateral que por lo menos pueda cubrir las dos posiciones“, completó Herrera.

La situación de Alan Saldivia en Colo Colo

El defensor charrúa tiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2026, pero cuenta con una cláusula de salida cercana a 2,5 millones de dólares, por el 70% de su pase.