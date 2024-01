En Colo Colo están preocupados. En las últimas horas llegó al Estadio Monumental una oferta concreta por una de las jóvenes figuras del equipo que dirige Jorge Almirón. Se trata del defensa Alan Saldivia, quien es titular indiscutido.

Según pudo confirmar Bolavip, un club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos envió una oferta por los servicios del futbolista uruguayo, que arribó al Cacique a prueba en 2021.

Si bien aún no se sabe el nombre del interesado en los servicios del zaguero de 21 años, lo concreto es que hay una cláusula de salida estipulada en su contrato, cercana a los 2,5 millones de dólares por el 70% de su pase.

Alan Saldivia viene de anotar su primer gol con Colo Colo, en la Serie Río de la Plata. (Foto: Dante Fernández/Focouy/Photosport)

En Europa también quieren a Alan Saldivia

Pero no solo en Norteamérica quieren a Saldivia. Ya que en España el Cádiz CF también está interesado en contar con el jugador, a pedido del entrenador argentino Mauricio Pellegrino, quien el año pasado dirigió a Universidad de Chile.

Eso sí, desde su círculo adelantaron a este medio que la operación es compleja debido a los tiempos. El libro de pase de La Liga cierra este miércoles 31 de enero, razón por la que no han enviado una oferta formal a Colo Colo. De todas formas, cuentan con un cupo extracomunitario para intentar su fichaje.

Se podría sumar un equipo argentino a los interesados

Además, no descartan que en las próximas horas se sume otro posible destino para el novel central. Desde la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, desde donde ya lo sondearon Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys. El mercado trasandino baja el telón el próximo viernes 2 de febrero.

Sin duda que este es un nuevo problema en el Popular, donde ya estaban intentando retener a otra figura, como lo es Carlos Palacios. El delantero está siendo tentado por Boca Juniors.