En Colo Colo volvieron con todo al mercado de fichajes para buscar un reemplazante de Lucas Cepeda, quien acaba de ser vendido al Elche de España por 2,6 millones de dólares.

El extremo de 23 años dará el gran salto al fútbol europeo pero le deja un enorme problema al entrenador Fernando Ortiz, quien ha solicitado un sustituto para no seguir despotenciando al equipo.

La dirigencia de Blanco y Negro rápiamente se ha comenzado a mover y tienen una lista de cuatro posibles nombres para cubrir la salida de Cepeda, todos chilenos.

Incluso en Colo Colo ya iniciaron negociaciones con uno de ellos y también preguntaron por otro, aunque el técnico argentino tiene un claro favorito.

Los candidatos para reemplazar a Lucas Cepeda en Colo Colo

1. DIEGO VALDÉS

El primero en la lista es el volante Diego Valdés que milita en Vélez Sarsfield de Argentina desde mediados de 2025. El Tano Ortiz lo conoce muy bien de cuando lo dirigió en el América de México en las temporadas 2022 y 2023.

El jugadoir de 31 años tiene contrato hasta 2027 con el Fortín, pero Colo Colo ya envió una propuesta para conseguir su préstamo. Ahora todo depende del club de Liniers.

Diego Valdés es el gran favorito para reemplazar a Lucas Cepeda. (Foto: @velez)

2. VÍCTOR DÁVILA

El segundo en la carpeta es un excompañero de Diego Valdés en América. Hablamos del delantero Víctor Dávila, quien sigue en Las Águilas y es un viejo anhelo de Colo Colo. Eso sí, su alto costo echa por el suelo las pretensiones albas.

Víctor Dávila vuelve a entrar en el radar de Colo Colo. (Foto: Manuel Velásquez/Getty Images)

3. PABLO ARÁNGUIZ

Viendo el medio local, Pablo Aránguiz despertó el interés de Colo Colo, quien decidió quedarse en Unión Española pese al descenso. El jugador de 28 años tiene contrato vigente con los Hispanos, por lo que no es fácil sacarlo de Santa Laura.

Pablo Aránguiz se suma a las opciones de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

4. MAXIMILIANO GUTIÉRREZ

En las últimas horas entró en el listado el puntero derecho Maximiliano Gutiérrez de Huachipato, quien ya había estado en el radar del Cacique anteriormente y también en el de otros equipos grandes. El futbolista de 21 años tiene contrato vigente hasta 2027 con los Acereros.

Maxi Gutiérrez se sumó a última hora a la lista de Colo Colo. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

