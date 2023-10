Marcelo Barticciotto en plena edición de Cooperativa se enteró que Maxi Falcón fue citado de oficio por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego que el Peluca profiriera una serie de epítetos al línea Wladimir Muñoz en el partido que ayer ganó Colo Colo por 1-0 a Cobreloa en la Copa Chile.

Falcón otra vez está en la palestra por su pésima conducta y eso, simplemente, terminó de cansar a Barticciotto quien en más de una ocasión ha defendido al zaguero uruguayo, pero lo de ayer para el ex goleador no resiste análisis.

“Eso no se tolera. Dos insultos pero de forma tajante, en la cara, eso es expulsión directa en cualquier lado. Se tolerará cualquier cosa, pero a mi entender es intolerable“, empezó diciendo Barticciotto y luego se dio cuenta que el Peluca fue oficiado desde la ANFP.

El árbitro José Cabero echó al agua al Peluca y de ahí en adelante, Barti cambió su parecer al enterarse en plena edición del programa deportivo. “Creo que le avisaron al árbitro al término del partido. ¿Sabes qué? Hubo un insulto grave y me parece que por eso lo termina informando“, agregó el ídolo.

Maxi Falcón queda en jaque a raíz de su polémica con Wladimir Muñoz en el duelo de Colo Colo (Guille Salazar)

Pierde la paciencia

Barticciotto sabe que Falcón reiterativamente está cometiendo infracciones y que siempre anda al filo de las acciones en la cancha. Por ello, el ex DT de Colo Colo fustiga el actuar del uruguayo que más de un problema ha dado este año por su vehemencia al jugar

“¡No sé qué pretendía Falcón! ¿Qué pretende? Me parece una acción poco inteligente y fue poco inteligente. ¡Qué pretendía. Sí, zafó en el partido por qué terminó jugando, anotando el gol y no debía estar en la cancha. No sé que pretendía con esos insultos”, sentenció.

Igualmente, el ex goleador albo fue tajante al decir que “en definitiva, lo termina denunciando la televisión por qué si no le hubiesen leído los labios, si no hubiesen enfocado nadie se daba cuenta. No sé que pretendía”.

¿Cuándo jugará Colo Colo en la final de la Copa Chile?

Colo Colo estará disputando la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.