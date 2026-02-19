Colo Colo vive hoy en día momentos de calma tras lo que ha sido su inicio de temporada, en donde los ‘Albos’ con sus dos triunfos al hilo ante Everton de Viña del Mar y Unión La Calera, se han ido posicionando de buena forma en la tabla de posiciones y dando calma al proceso de Fernando Ortiz.

Sobre el presente del ‘Cacique’, el ex futbolista Jorge Valdivia conversó con Redgol y se refirió a la actualidad de Colo Colo, en la que puso los pies en la tierra, pidiendo no exagerar por lo que es este par de triunfos y da el margen de mejora por lo que es este comienzo de temporada.

“Viene de ganar dos partidos, es muy precario llamarlo una racha, muy pobre. Pero creo que jugadores tienen, nombre tienen, a uno cuando le toca empezar el año es difícil, porque vienes de una pretemporada e inactividad y te cuesta entrar en ritmo, te cuesta estar fino, cuesta encontrar tu plenitud física y mental”, parte señalando Valdivia.

Agregando a esto, el ‘Mago’ le deja una importante tarea al entrenador de Colo Colo para lo que es este 2026, en la que siente que el argentino tiene un competitivo plantel para poder mostrar un mejor estilo de juego y se pueda consolidar como un candidato al título.

Valdivia y su mensaje a Ortiz | Foto: Photosport

“Yo siento que Colo Colo con los jugadores que tiene puede hacer mucho más, jugar mucho mejor. Tiene jugadores jóvenes que van empujando a los que están jugando, a los más experimentados”, remarca.

Finalmente, Valdivia a pesar de lo que fue el pasado mal año de Colo Colo, el ex futbolista considera que la exigencia debe ser igual o superior al 2025, en la que le pone como metas el poder ser campeón del torneo nacional.

“Hay que darle tiempo a Colo Colo, hay que cobrar porque el entrenador ya está del año pasado… Este año tiene que ser muy exigido para Colo Colo“, cerró.

