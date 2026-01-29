En Colo Colo se han vivido horas de alto impacto y todo esto por lo que fue la salida de Esteban Pavez, quien tras su partida, el ex capitán del ‘Cacique’ dejó la grande al lanzar sus dardos contra la directiva del club, encabezada por Aníbal Mosa.

Por este tema, el ex jugador del ‘Popular’, Marcelo Vega se dio su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para manifestar un importante problema en Colo Colo y que es sobre la salida de tantos jugadores en un mercado, lo que sin duda para él, es una mala señal.

“Me llama la atención que esta salida de tantos jugadores es porque no quieren estar, ese es el grave problema que está pasando en Colo Colo. No es normal que tú te quieras ir de Colo Colo, un equipo grande, ¿Qué está pasando? y que los dejan ir rápidamente”, parte indicando Vega.

Agregando más a esto, el ‘Toby’ encuentra insólito lo que ha sido la partida de importantes jugadores dentro del club y que no han sido reemplazado de buena forma, algo que sin duda preocupa pensando en el único gran objetivo que tiene Colo Colo, que es en el torneo nacional.

Ortiz lidia con un complejo momento en Colo Colo | Foto: Photosport

“Acá hay un tema porque no está a gusto el jugador y también les conviene en la parte económica porque son jugadores caros también, pero me llama mucho la atención, esto ya lo hemos hablado mucho. Colo Colo ya tenía menos cuando se fue Pizarro y Cepeda, ahora con Pavez y Zavala. ¿cómo pretende pelear el campeonato?”, remarca.

Finalmente, Vega ante todo este panorama que ve en Colo Colo, ve un futuro lleno de dudas para el equipo de Fernando Ortiz, en la que siente que algo grave está pasando en el interior del ‘Cacique’ que tiene a tantos jugadores tan descontentos.

“Me parece complicado lo que está pasando, van a haber problemas porque ya los jugadores ya no quieren estar. Pavez se va porque no está a gusto, no porque quiere ir a jugar a Alianza Lima, pero cuando ya no quieres estar y estas molesto y todos los jugadores buscan una salida, está pasando algo grave y no sé cómo terminará esto”, cerró.

