Colo Colo sigue en la búsqueda de un último refuerzo para cerrar el mercado de fichajes. En las últimas horas se dio a conocer que el gerente deportivo de Blanco y Negro, José Daniel Morón, presentaría durante esta jornada una lista con tres nombres ante la mesa de la concesionaria.

El primer nombre que se filtró fue el de Guido Mainero, extremo derecho que juega en Platense y que el Cacique miró de reojo, aunque en Argentina ya pegaron el portazo. El segundo posible refuerzo que tomó fuerza en Macul fue el joven paraguayo sub-21 Rubén Lezcano, quien milita en Fluminense y cuyas negociaciones se trabaron debido a plazos y montos.

El último tapado de Colo Colo

Y respecto al tercer nombre, fue el reportero de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien reveló la identidad del último candidato a reforzar el plantel albo y suplir la partida de Lucas Cepeda por la banda derecha.

Leonardo Suarez ya fue dirigido por Fernando Ortiz en América de México (Getty Images).

“Atención con este nombre que es otra alternativa. Les voy a dar a conocer este nombre, se trata de Leonardo Suárez, argentino de 29 años, que pertenece a Pumas, es extremo derecho y mide 1.70”, reveló ‘Tomate’ en el programa ‘Los Tenores’.

Asimismo, Alvarado reveló que a diferencia de los otros candidatos, Suárez ya fue dirigido por Fernando Ortiz: “La temporada pasada estuvo en Estudiantes La Plata, pero tiene una particularidad porque lo dirigió Fernando Ortiz en 2023 en el América de México, en aquella temporada jugó 35 partidos y marcó 6 goles”, agregó.

“Marquemos este nombre porque podría ser determinante, aunque existe la posibilidad de que no llegue nadie”, cerró el comunicador recalcando que en ByN no tienen mucho margen de error ante el inminente cierre del libro de pases del fútbol chileno.

En síntesis…