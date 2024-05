Tras el empate a dos tantos entre Cobresal y Colo Colo en el Estadio El Cobre del Salvador, las huestes albas no quedaron muy felices ya que tras ir arriba en dos ocasiones en el marcador, no pudieron asegurar el triunfo y solo se traen un punto desde el norte.

Pero la nota llamativa la dio – una vez más – Arturo Vidal, quien pese a anotar ante los cupríferos, dejó una frase para el bronce y se fue en contra del juez del partido, Nicolás Gamboa.

“El árbitro que se aprenda las reglas, pero no quiero hablar de eso”, manifestó el King tras el compromiso para los micrófonos de TNT Sports, dejando entrever toda su incomodidad.

BOLAVIP CHILE fue a buscar reacciones de expertos tras ese nuevo suceso polémico que genera el bicampeón de América y que desde luego, hay reacciones. Uno de ellos fue el ex portero de La Roja, Óscar Wirth.

En la ocasión el mundialista dijo “Ese es el grave problema cuando uno no entiende la profesión que ha elegido. Yo soy futbolista profesional y lo primero es tener claridad al reglamento, uno puede estar a favor o en contra de un cobro, pero no se puede menospreciar la capacidad de alguien que tiene mucha más preparación que nosotros”, en una afirmación contundente.

Wirth le da con todo a Vidal

El ex entretubos continuó con su crítica hacia el ex jugador del Barcelona y sostuvo que Vidal eso lo hace solamente, por no tener fundamentos futbolísticos para no explicar ese magro empate.

“Cuando no tienes el argumento fundamental que es jugar mejor que el adversario, empiezas a buscar resquicios para tapar todo lo malo que hiciste”, afirmó Óscar Wirth.

Wirth cree que Vidal da manotazos de ahogado, nomás (Archivo)

Wirth: “Colo Colo no tiene…”

En relación al partido mismo, el ex golero albo cree que el cacique comienza a despedirse del título. “Con los resultados que ha obtenido y cómo está jugando, creo que se despide del fútbol. Pero con lo irregular del fútbol en general, de repente un equipo que juega bien se desinfla y viceversa. Esa irregularidad los puede ayudar”, expresó.

Sin embargo y recurriendo a lo futbolístico, señaló que el equipo de Jorge Almirón no tiene peso. “De todos modos, para ser Colo Colo, no tienen peso específico para hacernos creer que pueden llegar a ser primeros”, cerró Wirth.