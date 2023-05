El retorno de Jordhy Thompson en la dura caída de Colo Colo ante Curicó Unido en el Estadio Monumental no dejó indiferente a nadie y las redes sociales explotaron luego que el novel jugador ingresara al terreno de juego en el segundo tiempo.

Vale destacar que el canterano albo fue apartado por Blanco y Negro y estuvo varias semanas alejado del primer equipo luego de protagonizar graves actos de violencia intrafamiliar contra Camila Sepúlveda, la ex pareja del jugador.

Thompson volvió a sumar minutos pese a las críticas de los hinchas en redes sociales | Foto: Guille Salazar

En la previa del vital duelo ante el cuadro de la Región del Maule, la estudiante de la estudiante de Obstetricia no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram se lanzó en picada en contra de Gustavo Quinteros.

“Me tienen podrida ellos y las estupideces que hablan”, partió señalando la ex del talentoso volante nacional.

Finalmente, le envió una dura advertencia al Cacique. “Que no me provoquen porque con un par de videos, fotos y pantallazos dejo la cagá en todos lados, porque a mí nadie me deja de mentirosa. Que dejen de hablar del tema porque mucha paciencia ya no tengo”, sentenció.

De esta forma, habrá que esperar que sucederá con Thompson en el segundo semestre y si finalmente el jugador seguirá siendo citado por el estratega argentino nacionalizado boliviano.