Huachipato es el nuevo líder de la Liga de Primera 2026 tras derrotar 2-1 a Palestino. El conjunto siderúrgico sacó ventaja de las falencias de su rival y se quedó con el triunfo en Talcahuano.

El encuentro comenzó siendo para la visita, que en el minuto 18 se impuso a través de Nelson da Silva: conectó un certero cabezazo y decretó el 1-0 en la primera parte del compromiso.

Sin embargo, el dueño de casa tenía que decir lo suyo y descontó vía Cris Martínez en el minuto 62. El capitán acerero se encargó de patear el penal a favor de su club (tras una mano) y dejó el marcador 1-1.

Finalmente, Lionel Altamirano le entregó la gloria su equipo: el delantero argentino aprovechó un notable error de Sebastián Perez y remató desde fuera del área para anotar el 2-1 en el minuto 81.

De esta manera, Huachipato queda ubicado en la primera posición con nueve unidades. Por su parte, Palestino tendrá que enmendar el camino al mantenerse en la decimotercera ubicación con dos puntos.

Huachipato es el nuevo líder de la Liga de Primera 2026. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos Equipo Pts PJ GF:GC DG PG PE PP
1Huachipato947:34301
2Ñublense844:22220
3Limache736:33210
4Cobresal746:60211
5Coquimbo634:22201
6Colo Colo634:31201
7O’Higgins634:31201
8U. La Calera644:31202
9U. de Concepción633:4-1201
10Audax Italiano433:12111
11U. Católica436:51111
12U. de Chile231:2-1021
13Palestino243:6-3022
14La Serena132:4-2012
15D. Concepción143:7-4013
16Everton030:6-6003