Huachipato es el nuevo líder de la Liga de Primera 2026 tras derrotar 2-1 a Palestino. El conjunto siderúrgico sacó ventaja de las falencias de su rival y se quedó con el triunfo en Talcahuano.

El encuentro comenzó siendo para la visita, que en el minuto 18 se impuso a través de Nelson da Silva: conectó un certero cabezazo y decretó el 1-0 en la primera parte del compromiso.

Sin embargo, el dueño de casa tenía que decir lo suyo y descontó vía Cris Martínez en el minuto 62. El capitán acerero se encargó de patear el penal a favor de su club (tras una mano) y dejó el marcador 1-1.

Finalmente, Lionel Altamirano le entregó la gloria su equipo: el delantero argentino aprovechó un notable error de Sebastián Perez y remató desde fuera del área para anotar el 2-1 en el minuto 81.

De esta manera, Huachipato queda ubicado en la primera posición con nueve unidades. Por su parte, Palestino tendrá que enmendar el camino al mantenerse en la decimotercera ubicación con dos puntos.

Huachipato es el nuevo líder de la Liga de Primera 2026. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026