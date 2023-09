Fabián Estay no puede creer lo que dijo Gustavo Quinteros, quien en un análisis exhaustivo de la temporada 2023 en Colo Colo sentenció que él no se siente con la responsabilidad de ser campeón. Primero, Gualberto Jara fue claro con las palabras del actual DT del Cacique y ahora el ex volante fue crítico ante los conceptos del estratega argentino.

Desde suelo azteca, Estay habló con Bolavip y dejó en claro que a esa situación que invocó Quinteros “acá en México se dice: ‘Abrió el paraguas antes de que llueva’. Es una declaración desafortunada, porque Colo Colo tiene la obligación de cada año o cada campeonato pelear por el título”, expresó.

El ex volante del Cacique no aguanta ni tampoco entiende qué pasó con Quinteros, pero condena sus palabras. “Colo Colo tiene la obligación de competir por el título. No solamente ser candidato al título si no que debe ser favorito al título. Esa es la historia. Para mí, se equivoca rotundamente Quinteros“, agregó.

El actual comentarista de FOX Sports en México siente que Quinteros erró absolutamente el camino. “No se puede excusar, el técnico no puede decir eso, ya que tiene que convencer a los jugadores para que intenten hasta el último momento“, adicionó.

Estay, desde principio de temporada, fue claro en decir que el Cacique perdió la brújula con sus refuerzos y que no se firmaron a los más idóneos para el equipo. “Podría haber hecho un análisis mucho más profundo y de decir que me equivoqué en las contrataciones, nos equivocamos, trajimos a jugadores que no venían jugando constantemente y ahí está la respuesta“.

Fabián Estay no puede entender el concepto entregado por Quinteros en Colo Colo (Getty Images)

“El equipo lo debilitaste después de ser campeón, ahí están los resultados y también soy el responsable de eso. Tiene que haber una autocrítica y simplemente decir que no vamos a pelear por el título. El club fue campeón en su momento en la quiebra. Ahí está la esencia de Colo Colo es garra y corazón“, terminó Estay.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Cobresal?

Colo Colo se medirá ante Cobresal este sábado a las 17:30 en el estadio Monumental por la jornada 24 del Campeonato Nacional. Los Albos necesitan sí o sí el triunfo para seguir en la lucha por el título y acercarse a la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros llegó en 2020 a Colo Colo, salvó a los albos de caer a la Primera B y ahora su vínculo finaliza a fines de 2023. Aún no se da inicio oficialmente a las negociaciones.