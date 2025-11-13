Manley Clerveaux fue sin dudas uno de los nombres que más ha llamado la atención en Colo Colo este 2025. Pese a que sumó algunos minutos ante San Felipe por Copa Chile y luego meses después en el 4 a 0 ante Deportes Iquique, el joven haitiano desapareció de las nóminas de Fernando Ortiz pese a que el propio DT lo elogió en varias oportunidades.

El joven delantero haitiano, considerado una de las joyas de la cantera alba, había sido parte de los entrenamientos con el plantel profesional, pero dejó de aparecer sin mayores explicaciones.

¿Por qué Manley Clerveaux fue “apartado” del primer equipo en Colo Colo?

Según información de La Tercera, la razón estaría en un acto de indisciplina que habría motivado al cuerpo técnico y a la dirigencia a tomar medidas. De acuerdo al citado medio, Clerveaux no llegó a la hora a un entrenamiento del equipo juvenil, justo después de haber sido convocado para un partido del primer equipo.

Manley Clerveaux dejó de aparecer en las nóminas por un acto de indisciplina (Foto: @colocolofutboljoven)

Ese retraso, aparentemente menor, fue interpretado como una señal de desconcentración. En consecuencia, desde el club se decidió “aterrizarlo” y enviarlo nuevamente a trabajar con las divisiones formativas, con el objetivo de evitar que se “mareara” tras su paso por el plantel de honor.

“Ahí se determinó aterrizarlo para evitar que se mareara, como ha sucedido con otros productos talentosos de la cantera alba que se diluyeron por ese tipo de problemas”, señaló el informe publicado por La Tercera.

El caso de Clerveaux recuerda a otros jóvenes promisorios que surgieron en Macul y que no lograron consolidarse debido a errores de conducta o falta de disciplina. Por ello, la decisión busca proteger su proceso formativo y garantizar que pueda volver al primer equipo con mayor madurez.

¿Volverá la joven promesa de Haití a jugar en Colo Colo?

A sus 19 años, Manley Clerveaux ha sido uno de los nombres más destacados de las inferiores de Colo Colo. Nacido en Haití y formado en el club desde pequeño, el atacante ha llamado la atención por su potencia, velocidad y técnica, siendo considerado una proyección real a futuro.

En el Monumental aseguran que no se trata de una sanción definitiva, sino de una medida correctiva. El cuerpo técnico espera que el jugador asuma el compromiso y vuelva a entrenar con la intensidad y puntualidad que se exige en un club de la magnitud de Colo Colo.

De esta forma, el joven delantero haitiano tendrá la oportunidad de reencauzar su camino y volver a pelear por un puesto en el primer equipo, siempre que logre demostrar el mismo profesionalismo y enfoque que lo llevó a ser considerado una de las promesas más interesantes del cuadro popular.