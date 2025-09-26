Este viernes Colo Colo recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental en partido pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera, que será el segundo de los albos al mando de su nuevo entrenador Fernando Ortiz.

El Cacique necesita los puntos para acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales y cambiarle la cara al equipo tras la dura derrota en la Supercopa ante Universidad de Chile.

Para este compromiso el técnico argentino consideró a 18 jugadores, los cupos justos para ser anotados en la planilla del partido, por lo que todos se vestirán esta tarde en Macul.

En la lista aparece una gran sorpresa, el juvenil Manley Clerveaux, quien recibió su primer llamado por la Liga de Primera y será una de las alternativas en el ataque que tendrá el Tano Ortiz, considerando las bajas que suma Colo Colo.

Cabe recordar que al margen están los lesionados Javier Correa y Alexander Oroz, más el puntero Francisco Marchant que está en la Selección Chilena que mañana debuta en el Mundial Sub 20.

Citados de Colo Colo vs Deportes Iquique.

El dilema de Manley Clerveaux en Colo Colo

Si bien Manley Clerveaux aparece como canterano, no puede sumar minutos Sub 21 pese a tener 19 años. Esto se debe a que todavía no ha podido nacionalizarse chileno por la lentitud de los trámites con su país de origen: Haití.

Eso sí, ‘Neyman’ no ocupa cupo de extranjero, debido a que está registrado en el fútbol formativo, lo que lo excluye según indica el artículo 11° sobre “las inscripciones y habilitaciones” en las bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025.

Consignar que Colo Colo está al debe con la regla Sub 21, donde aun le faltan 541 minutos por cumplir en los ocho partidos que le quedan por delante. Esta noche quien sí será una opción para sumar es Leandro Hernández, que también está citado.

Manley Clerveaux recibió su primera citación por la Liga de Primera. (Foto: Colo Colo)

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El Cacique enfrenta a los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental, con un aforo autorizado de 32 mil espectadores.