Colo Colo ya tiene todo listo para su expedición a la Sexta Región. Con el objetivo de asaltar el liderato de la Liga de Primera 2026, Fernando Ortiz entregó la lista de 20 convocados que viajarán para enfrentar a O’Higgins este sábado. Sin embargo, la nómina trajo consigo una de cal y una de arena para la hinchada alba.

La noticia que más preocupa en el Monumental es la ausencia definitiva de Javier Correa. El delantero argentino no logró superar las molestias físicas que lo sacaron prematuramente del duelo ante La Calera y será resguardado.

Su lugar en el once estelar será ocupado por la joya de la cantera, Leandro Hernández. Con esto, el “Cacique” no solo busca goles, sino que también pretende dar un salto importante en el cumplimiento de la regla de Minutos Sub 21, donde el juvenil asoma como pieza clave para este 2026.

La gran novedad positiva es la inclusión de Lautaro Pastrán. El extremo, que llegó con cartel de figura, recibió los elogios de su técnico en la previa: “Es un jugador de características diferentes, desequilibrante”, señaló Ortiz, dejando la puerta abierta para que sume minutos en el segundo tiempo.

Los citados de Colo Colo

La formación probable para enfrentar al Capo de Provincia: Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Claudio Aquino y Maximiliano Romero.

¿A qué hora es el partido?

El duelo está pactado para este sábado 21 de febrero en El Teniente, donde Colo Colo buscará ratificar su buen momento y traerse los tres puntos a Santiago.