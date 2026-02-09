Un duro golpe recibió Colo Colo en las últimas horas, luego que la FIFA le aplicara una millonaria multa por un pago incumplido a Estudiantes La Plata por el fichaje del delantero Javier Correa.

La sanción del máximo organismo del fútbol internacional llega justo en momentos que Blanco y Negro estaba en la búsqueda de un nuevo refuerzo para el plantel de Fernando Ortiz con un presupuesto cercano a los 600 mil dólares, y donde el principal candidato a llegar a Macul es el chileno Víctor Dávila.

Sin embargo todo se vería truncado por el dictamen de la FIFA y que obligaría a los albos a prescindir de ese dinero para pagarle una vieja deuda al elenco ‘Pincharrata’ que data desde 2024.

Colo Colo recibe un duro golpe por una vieja deuda (Photosport).

La millonaria multa de FIFA contra Colo Colo

Según informó el abogado argentino Marcelo Bee Sellares a través de su cuenta de X, la FIFA emitió un fallo tras acoger un reclamo formal presentado por Estudiantes de La Plata contra Colo Colo.

De acuerdo con la denuncia del club argentino, el Cacique incumplió el pago de una de las cuotas correspondientes a la transferencia del delantero Javier Correa, operación concretada a mediados de 2024 por un monto cercano a los 2,2 millones de dólares. En ese acuerdo, el jugador firmó contrato con el conjunto albo hasta diciembre de 2027.

El dictamen del máximo organismo del fútbol mundial ordena a Blanco y Negro cancelar la suma adeudada, equivalente a 266 mil dólares, más intereses anuales del 5%, además de una multa adicional de 180 mil dólares. En total, la concesionaria deberá desembolsar más de medio millón de dólares.

En síntesis…