En Colo Colo se preparan para lo que será la última fecha del Campeonato Nacional y la gran final de la Copa Chile ante Magallanes, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros intentarán finalizar en lo más alto y obtener un título más a su palmarés.

Pero, uno de los tantos jugadores que deberán resolver su futuro con el Cacique es Ethan Espinoza, mediocampista que tuvo una destacada participación en Deportes La Serena y que finaliza su contrato en diciembre con los albos.

Espinoza podría quedar con el pase en su poder tras su paso por La Serena | FOTO: Marco Vasquez/Photosport

No obstante, el formado en el conjunto Popular sueña con tener una revancha en el cuadro de sus amores, así lo hizo saber en conversación con el medio Deportes 13.

“Obviamente me gustaría. Soy hincha de Colo Colo de chico. Además estuve en un momento complicado, ya que estábamos peleando por no descender y no me tocó jugar mucho. Me gustaría tener una revancha en Colo Colo”, expresó el volante.

“Recién estamos viendo, no sé si renovaré contrato, tenemos que analizarlo. No hablé ni con Gustavo Quinteros ni Daniel Morón. Cuando a principios de año me llegó la oferta, la analizamos y me fui. No hablé con nadie”, sentenció.

Recordar que Espinoza ascendió al primer equipo del “Eterno Campeón” en 2020 y sólo pudo disputar tres compromisos con la camiseta alba: ante Peñarol por Copa Libertadores, contra Curicó Unido en el Monumental y el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción en el Estadio Fiscal de Talca.

¿CÓMO LE FUE A ETHAN ESPINOZA EN DEPORTES LA SERENA?

Ethan Espinoza tuvo mucha regularidad en su paso por Deportes La Serena: alcanzó a disputar 20 encuentros y anotó un gol, contabilizando la Primera B y la Copa Chile.

