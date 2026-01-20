El futbolista Lucas Cepeda estaría viviendo sus últimos días como jugador de Colo Colo, pues está latente su salida al fútbol extranjero, donde daría el gran salto a La Liga de España.

El extremo de 23 años tiene dos interesados en sus servicios: el Deportivo Alavés y el Elche. Este último habría tomado ventaja para hacerse de sus servicios.

Su partida es inminente, tanto así que el oriundo de Curauma no estuvo presente en el último partido amistoso contra Alianza Lima por la Serie Río de La Plata ni tampoco ayer en el partido de entrenamiento ante el Montevideo City Torque.

Es más, se habló que Cepeda estaría a punto de abandonar la concentración del Cacique en Uruguay, donde están terminando la pretemporada, para volver a Chile a cerrar su futuro.

Pero en las últimas horas, el propio formado seleccionado nacional terminó con los rumores y compartió una fotografía en Instagram, donde aparece en el hotel en Montevideo junto a dos funcionarios del club.

Estos son el kinesiólogo Diego Abásolo y el preparador de arqueros Martín Gutiérrez, con quienes compartió un café en la noche del lunes.

Mira la FOTO a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Lucas Cepeda.

Mientras tanto, el directorio de Blanco y Negro se reunirá este jueves 22 de enero para analizar la oferta del Elche por Lucas Cepeda, donde esperan que se cumplan las pretensiones del club para la venta del formado en Santiago Wanderers.

En síntesis