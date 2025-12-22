Colo Colo sigue trabajando en lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan poder dejar en el pasado lo que fue su 2025 para el olvido y poner el foco en lo que serán sus desafíos a nivel nacional en el próximo año.

Por esto, en el ‘Cacique’ saben que para esto el mercado de pases será importante para poder conformar un competitivo plantel de cara al 2026, en la que varios nombres son los que se han vinculado con Colo Colo.

Uno de estos, ha sido el portero argentino Esteban Andrada, quien hoy milita en el Real Zaragoza de España y ha aparecido como una de las grandes opciones para el arco de Colo Colo, pero que en las últimas horas, no han existido noticias muy positivas sobre su posible fichaje.

Sobre este tema, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux reveló información en el programa ‘Balong Radio’, en la que señaló que el guardameta argentino es muy poco probable de que pueda ser refuerzo de Colo Colo.

Andrada suena como opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

“Yo la información que tengo es que es muy poco probable (Andrada llegue a Colo Colo), es un muy buen arquero”, declaró.

Finalmente, Fouillioux quiso ser muy claro sobre lo que es esta situación del portero argentino que se vincula a Colo Colo, en la que remarca que es muy difícil que pueda llegar a vestirse de blanco en el 2026.

“Yo lo veo muy poco probable, por lo menos es la información que yo tengo“, cerró.

