Hasta el año pasado supo ser el gerente deportivo de Deportes Temuco. La dura campaña que terminó con el Pije coqueteando con el descenso terminó con la renuncia de Roberto Rojas de Deportes Temuco.

Hoy ya fuera del club, pero con el corazón siempre de verde y blanco, el ex dirigente conversa con BOLAVIP para hacer un análisis de lo que viene para el equipo sureño en la Primera B.

“Temuco en esta categoría siempre va a ser protagonista y la obligación de ellos es intentar subir y estar siempre en la zona alta de la tabla. De repente uno busca distintas estrategias para eso, pero obviamente el objetivo siempre va a ser el mismo”, afirma Tomatín.

Respecto a lo ocurrido el 2025, Rojas cree que que “el año pasado se contrató un plantel de mucha jerarquía y había muy buenos jugadores, pero era un muy mal equipo y este año ojalá, mediante los que llegaron y los cambios que se hizo, se pueda hacer más que algo individual, algo mucho más colectivo”.

Según el ex arquero está todo dado para que Temuco tenga una temporada tranquila. “Ahora lo de Arturo Sanhueza empieza su travesía técnica ya con un plantel armado a la medida de él, como él quiere absolutamente, entonces yo creo que es lo ideal para cualquier entrenador, sobre todo cuando comienzan, las condiciones que se le están dando a en Temuco, entonces aquí ya solamente se espera que el jugador rinda y que el mensaje del técnico sea bien leído por el jugador”, explica.

Roberto Rojas es puro amor con Deportes Temuco

Consultado cuál es su relación con el Pije, Roberto Rojas asegura que su situación actual es el de “un eterno agradecido de la posibilidad que se me dio y las personas que me conocen saben lo leal que soy yo cuando a mí se me da una oportunidad que me marca en la vida. En este caso, soy eternamente agradecido de las personas que me dieron la oportunidad de trabajar y. sin embargo eso me hace siempre tener una intención máxima y demasiado amor hacia ese lado”.

